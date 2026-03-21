【モデルプレス＝2026/03/21】タレントでモデルの本田紗来のマネージャーによるInstagramが、3月20日に更新された。イベント出演時の本田のショートパンツ衣装ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子「腰の位置高い」美脚輝くショーパン姿◆本田紗来、ショーパンから美脚スラリ投稿では「今日は専属モデルになって初めてのRayファンミイベントに参加させていただきました」と専属モデルを務める女性