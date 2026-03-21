お笑い芸人のゆってぃさん（49）の妻で、元グラビアアイドルの石川あんなさん（35）が2026年3月15日、自身のインスタグラムを更新。家族ショットを披露した。「神宮デビュー」石川さんは、「ワカチ子ちゃんの神宮デビュー」といい、石川さんと夫のゆってぃさん、娘の「ワカチ子ちゃん」3人で、球場内にいるショットを含む5枚を投稿。「音に合わせてメガホン叩いたり拍手したり応援できました」とつづり、「またいこうね〜〜」とし