◇MLB オープン戦 ヤンキース3-1オリオールズ(日本時間21日、ジョージ・M・スタインブレナー・フィールド)ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がオリオールズとのオープン戦に出場。WBCを終え、チーム合流後初のオープン戦となりました。2番・DHでスタメン出場したジャッジ選手は、初回の第1打席、昨季6勝5敗のオリオールズ先発・エフリン投手と対戦し、2ボール2ストライクからのカーブに空振り三振。4回はフルカウントから91.2マ