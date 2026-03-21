天国の師へささげる勝利だ。園田再開初日のメーン11R「がんばれ！近畿の酪農応援賞B1」では小牧太（58）騎乗の1番人気キングスピカ（牡4＝保利平、父エスポワールシチー）が快勝。生涯初の連勝とした。道中は逃げたタオロマイ（牡6＝盛本、父ホッコータルマエ）を見ながら3番手を追走。3角で先頭に並びかけると、直線では唯一の上がり3F38秒台の末脚を繰り出し、後続に3馬身差をつけた。この日、小牧が所属する厩舎の中塚猛