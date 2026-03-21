２１日午後０時４０分頃、福島県猪苗代町若宮の国道１１５号土湯トンネル内で、乗用車と軽ワゴン車が衝突した。会津若松地方広域消防本部によると、乗用車の子ども３人を含む４人と、軽ワゴン車の男女２人の計６人が病院に搬送された。このうち、軽ワゴン車の助手席にいたとみられる女性が心肺停止。他の５人は意識があるという。