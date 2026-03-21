「オープン戦、阪神１−０オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）阪神がオープン戦３連勝。１４試合で９勝４敗１分けとし、オープン戦優勝の可能性を残した。自身初の開幕ローテ入りが濃厚な先発・高橋は、５回２安打無失点の好投を示した。初回から相手打線を圧倒し、二回は３者連続の空振り三振。四回１死まで一人の走者も許さなかった。その四回は１死から、宗の中前打で初めて走者を出すも、中川を遊ゴロ併殺。五回