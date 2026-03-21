自衛隊の今春の主な部隊改編自衛隊は23日に大規模な組織改編を実施する。海上自衛隊は護衛艦や機雷処理の掃海部隊などを束ねる「水上艦隊」を設け、その下に「水陸両用戦機雷戦群」を新設。この部隊は掃海艇や輸送艦などが入り、長崎県佐世保市に司令部を置く。同じ佐世保市にある陸上自衛隊の離島防衛専門部隊「水陸機動団」と連携し、中国を念頭に南西諸島の防衛力を強化する狙い。航空自衛隊は、2026年度末の「航空宇宙自衛