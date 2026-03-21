タレント武井壮（52）が、20日までに自身のXを更新。24歳で亡くなった俳優の兄武井情さんへの思いをつづった。武井は「今兄貴が生きてたら楽しかっただろうなあ、一緒に仕事したり、旅行したり、飯も食ったり語り合ったりきっと素敵な時間を共有できてたはずだと思う」と兄に思いをはせ、「彼が過ごす事のできなかった時間をもう30年近くもオレだけ生きている決して当たり前ではない毎日だ」とつづった。また「もし自分が24歳