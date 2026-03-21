3月21日（現地時間20日）、全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメント通称“マーチマッドネス”のミッドウエスト・リージョンの1回戦がアメリカ・ミズーリ州セントルイスのエンタープライズ・センターで行われ、ケンタッキー大学（第7シード）が89－84でサンタクララ大学（第10シード）を破った。 試合序盤から激しく点を取り合う展開となり、ケンタッキー