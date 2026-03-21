サッカーJ1百年構想リーグ。ファジアーノ岡山はホームでV・ファーレン長崎と対戦しました。 得点のないまま迎えた後半、ファジアーノは再三チャンスをつくるも精度を欠き、アディショナルタイムに1点を献上。ホームで勝ち点3を獲得することはできませんでした。 次節は来月（4月）5日、ホームでヴィッセル神戸と対戦します。