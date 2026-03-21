モンテディオ山形が21日に公式X(@monte_prstaff)を更新し、新スタジアムの模型を公開した。クラブは「新スタジアム模型、本日より展示開始」と写真付きで告知。「本日より山形県総合運動公園の正面入口に新スタジアム模型が展示されています 公園にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください!」とPRした。ファンからは「海外のスタジアムみたい!」「てげすげぇ パナスタみたい」「長野Uスタみたいな感じするな。かっけぇ」「夢が