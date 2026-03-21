来シーズンから秋田に拠点を移すバレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形はきょうとあすがホーム最終戦です。21日、酒田市でPFUと対戦しました。 アランマーレは3勝35敗で最下位の14位。PFUは4位です。 アランマーレ、今シーズンのホームでの勝利は天童での1勝のみとあって地元ファンに勝利を届けたいところです。第1セットは終盤まで競り合い、山形商業出身の