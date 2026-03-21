2026年3月21日正午すぎ、本別町東町にある住宅で火事がありました。警察によりますと、住人の71歳の男性が友人7人を招いて、住宅から1メートルの距離に設置されているピザ窯でピザを焼いていました。男性らが目を離したすきに、建物に燃え移ったということです。出火に気づいた友人の1人が、「ピザ窯から日が燃え移り、建物が燃えている」と消防に通報しました。21日午後3時時点、消火活動が続けられていますが、現時点でけ