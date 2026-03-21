◇オープン戦オリックス0―1阪神（2026年3月21日京セラドーム）オリックスは打線がわずか3安打と沈黙し、無得点で阪神に対して連敗を喫した。先発の九里は4回2安打1失点で開幕前最後の登板を完了した。5回からは曽谷がWBCから帰国後初実戦に臨んで1回を零封。6回からは3年連続で開幕投手を務めることが決まった宮城が帰国後初登板し、4三振を奪うなど2回1安打無失点で大役への調整を済ませた。