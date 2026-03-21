再開初戦を飾るにふさわしい、モノが違う勝ちっぷりだった。17日、姫路から園田に舞台を移した初日の1Rで、生涯初の出走となったディナン（牡4＝田中一、父ナダル）が持ったまま7馬身差の圧勝。単勝、複勝元返しの圧倒的支持に応えた。中央在籍時は福永祐一厩舎に所属。調教でも好時計を出していた（有）シルクレーシング所有の素質馬だ。骨折などがあり中央での出走はかなわず、縁あって兵庫にやってきた。能検では同厩舎の重