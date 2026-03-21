◇バレーボール男子SVリーグ第18節第1戦サントリーサンバーズ大阪3―1ウルフドッグス名古屋（2026年3月21日おおきにアリーナ舞洲）サントリーサンバーズ大阪がウルフドッグス名古屋に3―1で勝ち、3連勝。32勝目を挙げた。サントリーは第1セットを小野寺太志（30）の2本のブロックと2本のエースなどで25―17と簡単に奪う。セットポイントは高橋藍（24）のフェイクセットをドミトリー・ムセルスキー（37）が強烈に決めたも