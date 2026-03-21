元AKB48で俳優の前田敦子が2月に発売した写真集『前田敦子写真集 Beste』（講談社）の公式Xが21日更新され、お笑い芸人の有吉弘行に感謝した。【写真】まさに過去最大露出！大人の色気ダダ漏れの前田敦子投稿では「#前田敦子写真集『Beste』#有吉弘行 さん ありがとうございます」と感謝した。写真には、有吉が自身のインスタグラムで公開した“ボンテージ姿”を引用した。有吉はこの投稿で「前田の写真集が話題って聞いたよ