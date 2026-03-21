お笑いコンビ「ダブルヒガシ」が21日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前11・58）への出演をもって番組レギュラーを卒業した。4月から東京進出する2人。最後の出演回となったこの日、担当コーナー「探検2択ウォーク」で関西を飛び出し岡山に“失業旅行”へ。それぞれの父親も参戦して、仲良し爆笑＆感動ロケを展開した。決死のバンジージャンプでは2人が両親や関西のファンへの感謝を叫び、東京での飛躍を誓った。高所恐怖症