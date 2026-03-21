TBS井上貴博アナウンサー（41）が21日、パーソナリティーを務める同局ラジオ「井上貴博土曜日の『あ』」（土曜午前9時）に出演。転職に対する考え方を語った。井上はオープニングで、中学時代に在籍していた野球部で学生コーチを務めていた年上の男性と30年ぶりに再会したことを報告。その食事会の席で、転職やフリー転身するアナウンサーも多い中、自身が長くTBSに務めていることに驚かれたといい「『俺から見た井上は転職ガン