タレント出川哲朗（62）が、20日放送のテレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会特別編」（23時15分）に出演。元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）の影響を話した。WBC準々決勝前の番組収録で、一茂が出川に「哲ちゃんがさ、俺がすごくいいなと思うのはさ」と話し始めた。「仕事男じゃん。妥協しないじゃん。っていう人間が、約1週間くらい休みを取ってWBCに行くって言うのが素晴らしいと思っているのよ」と、出川がWBC決勝