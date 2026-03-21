◇第98回全国選抜高校野球大会第3日・1回戦北照0ー4専大松戸（2026年3月21日甲子園）北照（北海道）は専大松戸（千葉）に0―4で敗れ、初戦で涙をのんだ。上林弘樹監督（46）監督は春初、春夏通算3度目の采配で初勝利はお預けとなった13年ぶり6度目の出場。序盤から均衡した展開が続いたものの、4回に4点を奪われた。その後も反撃を試みたが好機であと一本が出ず。9回も無死二塁のチャンスを生かし切れなかった。試合を