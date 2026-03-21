サッカーのイングランド・プレミアリーグ、アーセナルのＤＦクリスティアン・モスケラ（２１）がスペイン代表に初招集された。両親はコロンビア出身ながら自身の出身国であるスペインでのプレーを選択したことになる。モスケラの父、クリストファーさんはラジオ・マルカの取材に対し「最終的には個人の決断。いつだってコロンビアへの愛情はある。だが１４歳から続くプロセス。スペインは彼の生まれた国。それを理解したい人た