歌手和田アキ子（75）が21日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。今月11日、40年続いたTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）が、TBSを系列とするネットワークJNNによる「JNN特別功労賞」を受賞した話題についてあらためて触れた。アシスタント垣花正が今週放送の投書テーマについて「とっても緊張しましたということで募集しています」と告げると「アッコさん