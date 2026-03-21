3月20日放送の『サン! シャイン』（フジテレビ系）でスペシャルキャスターを務めるメイプル超合金・カズレーザーが、福島県いわき市で起きた赤飯廃棄問題にコメントし波紋を呼んでいる。「問題は、3月11日に起きました。市の教育委員会が市内の5つの中学校で行われる卒業式を祝うため、給食に赤飯を用意しました。ところが、東日本大震災の発生日と重なったため提供を取りやめ約2100食を廃棄したのです。3月11日に赤飯を出すこと