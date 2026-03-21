タレントの“しょこたん”こと中川翔子が、3月19日にXとInstagramを更新した。同投稿では双子の子どもたちとの最新3ショットを披露するも“ほぼ顔出し”ショットの継続に疑問の声が相次いでいる。「中川さんは『注文してたパスカルの赤ちゃん服？とどいた！弟くん似合うお兄ちゃんはフリンライダー！バースデイの！これを着てディズニーシーのファンタジースプリングス行くのが夢！』のメッセージともに、双子を抱きかかえたショ