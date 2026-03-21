自然食研は3月18日、「2026年お花見シーズンに向けた飲酒実態と屋外長時間飲酒の身体的影響」に関する調査結果を発表した。同調査は3月4日〜5日、お花見での飲酒経験がある20〜50代の男女505人と、内科医・消化器内科医511人を対象に、インターネットで実施した。今年、お花見をする予定はありますか？誰と一緒に行く予定ですか今年のお花見は、24.0%が「行く予定」と回答した。誰と花見をするか尋ねると、「家族や親戚」(48.0%)が