星野リゾートは、春休みやゴールデンウィークに向け、カジュアルブランド「BEB」で楽しむ花やハーブの旅、昆布をテーマにした朝食が楽しめる函館の街ナカホテル「OMO」での旅を提案している。BEB5軽井沢「BEBフラワーテラス」「BEB5軽井沢」(長野県)では5月31日まで、パブリックスペース「TAMARIBA」を花々が彩る「BEBフラワーテラス」を開催している。24時間開放された空間で、お酒を片手にお花見を楽しめる。枯れないモールフラ