◆センバツ第３日▽１回戦専大松戸４―０北照（２１日・甲子園）１３年ぶり出場で初戦敗退に終わった北照・上林弘樹監督（４６）の長男で、小樽潮陵のエース右腕・遼真（３年）が一塁側アルプススタンドから声援を送った。父の母校でもある北照が甲子園に出場する度に、現地に足を運んできた。しかし、今年は自身の高校野球ラストシーズン。雪解けが進み、まもなく練習試合が始まる前の貴重な期間だが、「親が甲子園に出て