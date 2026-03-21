３月２１日の阪神１１Ｒ・若葉Ｓ（３歳リステッド、芝２０００メートル＝１２頭立て）は、単勝１番人気のマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）が２馬身差の完勝で皐月賞への切符を手に入れた。勝ち時計は１分５８秒５（良）。最内枠からしっかりと発馬を決めた。前半１０００メートルの通過タイムが１分０秒２のなか、先行馬を見る形で道中は中団を追走。直線は内でギリギリまで追い出しを我慢す