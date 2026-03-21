◆大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）４場所ぶりの十両の土俵となった西２枚目・友風（中村）が東８枚目・湘南乃海（高田川）をはたき込んで６勝８敗とした。立ち合いの攻防から互いに動き回って最後は今場所５回目のはたき込みで勝負を決めた。「負け越した後にこういう相撲が取れて良かったです。今場所は体が重い感じがしますが、ラスト１番、ケガがないように土俵を務めます」西支度部屋では、師匠