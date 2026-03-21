３月２１日の若葉Ｓ・リステッド（芝２０００メートル＝１２頭立て、２着までに皐月賞の優先出走権）は、６番人気のロードフィレール（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）が２着に入り、牡馬３冠１戦目への切符を手にした。勝ったのはマテンロウゲイルで、勝ち時計は１分５８秒５（良）。好スタートからスムーズに２番手へ。逃げるコロナドブリッジの約３馬身後ろにつけた。手応え良く直線に入り、パワフルな伸び脚で先頭