◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第７節（２１日・とうスタ）藤枝３―３（ＰＫ５−３）福島Ｊ２藤枝はアウェーで福島と対戦し、前半は３−０とリードしながら後半に追いつかれたものの、３−３からのＰＫ戦を制した。槙野智章監督は自身初の４連勝を飾った。チームはこれで５勝２敗。３月１日のいわき戦で菊井と真鍋がゴールを決め２―１で勝利し、続く７日の磐田戦はＰＫ戦の末に勝利。前節の大宮戦は２―１で制していた。