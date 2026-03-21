◆オープン戦阪神１―０オリックス（２１日・京セラドーム大阪）オリックス・宮城大弥投手が１点ビハインンドの６回から３番手でオープン戦初登板し、２回を１安打無失点、４奪三振の快投を見せた。ＷＢＣに２大会連続で出場し、２０日に岸田監督から３年連続３度目の開幕投手に指名されたエース左腕。最速１４９キロの直球に９６キロのカーブなど多彩な球種を織り交ぜ、中川、小幡、岡城、浜田から空振り三振を奪った。５回