「Sports From USA」――今回は「ユバルディが生んだメジャーリーガー」「THE ANSWER」がお届けする、在米スポーツジャーナリスト・谷口輝世子氏の連載「Sports From USA」。米国ならではのスポーツ文化を紹介し、日本のスポーツの未来を考える上で新たな視点を探る。今回は「ユバルディが生んだメジャーリーガー」。◇◇◇私は2022年8月31日のこの連載「Sports From USA」で、その年の5月に起こった米テキサス州ユバルデ