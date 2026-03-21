◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第７節大宮４―１磐田（２１日、ヤマハ）Ｊ２のジュビロ磐田が今季初の３連敗を喫した。大宮にＰＫなどで前半２失点。後半１４分にＭＦグスタボシルバがゴールを奪って１点差に迫ったが、２分後に失点。さらにアディショナルタイムに４点目を奪われた。志垣良監督は「立ち上がりはいい形でボールを奪えていたが、中盤とＦＷの間が間延びしてしまった。この結果を真摯（し）に受け止めて