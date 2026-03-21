カールスルーエ福田師王がチームを勝利に導くゴールを決めたドイツ2部カールスルーエのFW福田師王がチームを勝利に導くゴールを決めた。現地時間3月20日のグロイター・フュルト戦で、福田は1-1の後半36分に出場。そして、後半アディショナルタイム、右サイドからのフリーキックがゴール前を横切ったところでファーサイドに詰めていた福田が押し込んだ。この1点が決勝ゴールとなり、さらに1点を追加したカールスルーエが3-1で