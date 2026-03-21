選抜高校野球３日目の２１日、第３試合に登場した専大松戸のアルプススタンドでは吹奏楽部や応援団とともに、千葉県流山市の小学２年、落合晴塁君（８）が選手たちを精いっぱい応援した。同校野球部ＯＢで父の良太さん（４１）に連れられ、生後４か月から試合を見に行ったという晴塁君。３年ぶりの春の甲子園に「来られてうれしい」と喜んだ。胸元に「ＳＥＮＳＨＵ」と記したユニホームを身につけ、良太さん、母の真裕美さん