１９日の日米首脳会談では緊迫化するイラン情勢や対米投資、対中政策などを巡り率直な意見が交わされた。高市氏「国際的な電力需要が急速に増大するなか、また、中東情勢を含む現下の状況に照らし、非常に重要だ」首相は会談後、次世代原子炉「小型モジュール炉」（ＳＭＲ）の建設など、エネルギー分野の投資で合意した意義を強調した。米国では、足元の電気料金が前年同月から５％前後上昇している。生成ＡＩ（人工知能）