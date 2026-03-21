◇オープン戦阪神1―0オリックス（2026年3月21日京セラドーム）阪神は21日、オリックス戦に1―0で勝利した。先発の高橋遥人投手（30）は要所を締める投球で5回2安打無失点の快投。9年目で初の開幕ローテーション入りが確実な左腕が最後の調整登板で好調をアピールした。打線は3回1死三塁で森下の二ゴロの間に先制。1点のリードを自慢の救援陣が守った。6回は早川、7回はモレッタ、8回は桐敷、9回は守護神の岩崎が締め