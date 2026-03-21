テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が１８日に放送され、元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄がＭＣを務めた。この日は「本音酒第２弾後半戦」。元ＨＫＴ４８・村重杏奈、元ＮＨＫのフリーアナウンサー・中川安奈、Ａマッソ・加納らをゲストに本音トークを繰り広げた。村重はグラビア撮影の苦労を述懐。「撮影してるときって（カメラマンと）若干、気まずい瞬間あるじゃないですか？（バストが）見えちゃいそう