能登半島地震や奥能登豪雨で流入した土砂が堆積する農地＝16日、石川県輪島市2024年元日の能登半島地震と同9月の豪雨で大きな被害が出た石川県の奥能登4市町（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町）の農地で、流入した土砂の撤去など復旧が完了したのは4割にとどまることが21日、各市町への取材で分かった。豪雨の発生から21日で1年半。二重被災のダメージは今も大きく、復旧が長期化した場合、離農が加速する状況が懸念されている。