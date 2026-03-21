実は原子力潜水艦に撃沈された艦は史上2例目2026年3月4日、インド洋を航行中のイラン海軍フリゲート「デナ」が、アメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦によって撃沈されました。【約40年ぶりの記録…】これが、米海軍の原潜に撃沈された「デナ」です（動画）第二次世界大戦後に登場した原子力潜水艦は、これまで何度か紛争や戦争で使用された例があります。ただし、地上へのミサイル攻撃などの例はあるものの、原子力潜水艦が敵艦