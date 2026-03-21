キャベッジの先頭打者アーチで本拠地ファンもどよめいた（C）産経新聞社3月27日の開幕まで残り1週間を切った中、巨人が超攻撃的オーダーで話題を呼んでいる。21日に行われた楽天とのオープン戦（東京ドーム）では、前日に引き続き「1番・左翼」にトレイ・キャベッジを起用。【動画】この破壊力！キャベッジが先頭打者弾を放った実際のシーン4番候補とも見られた左の長距離砲がいきなり豪快に先頭打者アーチをかけ度肝を抜い