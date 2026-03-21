豪州戦に勝利した直後、人目をはばからずに涙したイ・ジョンフ(C)Getty Images世界制覇への夢は8強でむなしく散った。それでも17年ぶりの快挙をやってのけた“結果”に対する想いはひとしおだ。この3月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で韓国代表は、2009年大会以来となるベスト8進出を躍進。迎えた準々決勝ではドミニカ共和国代表に0-10でコールド負けを喫したが、それでもナインが長く閉じられていた歴