◇オープン戦巨人―楽天（2026年3月21日東京ドーム）巨人・坂本勇人内野手が楽天とのオープン戦で“今季1号”を放った。6回無死一塁で立った第3打席。相手左腕・泰の149キロ内角直球を捉えるとライナー性の打球はそのまま左翼席へ飛び込んだ。オープン戦は試合前まで10試合に出場して打率・296と好調を維持していた。