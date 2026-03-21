ビザ・ワールドワイドは3月9日、Visa Intelligent Authorizationの提供開始を発表。Visa Acceptance Platform上の新たな機能で、加盟店の決済処理を行うアクワイアラが、単一のAPI接続を通じて決済プロセッシングを高度化することを支援する。オーソリゼーション(承認)は、デジタル決済の中核を成すプロセス。アクワイアラは、カードネットワークを通じて消費者の銀行にリアルタイムで承認リクエストを送信し、それは数秒以内に承