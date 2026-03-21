長生きするために、健康管理はどこまで徹底するべきか。医師の和田秀樹さんは「フィンランド保険局が行った15年にわたる追跡調査によると、健康管理をしなかった群のほうが、心臓血管系の病気、高血圧、がんの発症率、死亡率、自殺率などがいずれも、管理した群よりも少なかった」という――。※本稿は、和田秀樹『死ぬまで元気 88の読むサプリ』（新潮社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Andrii Zorii※写真はイ