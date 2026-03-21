日本が内戦に明け暮れていた戦国時代、信長だけが天下統一への道を切り開けたのはなぜか。立命館アジア太平洋大学前学長の出口治明さんは「信長は長篠の戦いで武田勝頼に勝利したが、大量の鉄砲などを運ぶため、事前に兵站ルートを整えていた」という――。※本稿は、出口治明『日本史の極意』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Kai YangJR岐阜駅前の織田信長像 - 写真＝iStock.com／Kai Yang■戦争は「終