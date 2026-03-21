GREEN×EXPO協会は3月19日より、「1日券」「通期パス」「夏パス」といった入場チケットの前売り販売を開始する。GREEN×EXPO 2027チケットサイト、または同協会が契約している販売事業者のWebサイトおよび店頭にて購入することができる。「GREEN×EXPO 2027」2027年3月19日〜9月26日にかけて、横浜で開催される国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」。入場チケットの種類は、会期中いつでも1回入場できる「1日券」のほか、いつでも何