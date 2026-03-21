脳と体の健康維持に効果的な栄養素は何か。医師の牧田善二さんは「私が今、最も注目している栄養素に『イミダゾールペプチド』という脳にも全身の健康にもいい成分がある。動物性タンパク質に含まれるため、これからの食生活では意識して選ぶといい」という――。※本稿は、牧田善二『糖が脳を破壊する』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Irina Kozmova※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Irina Ko